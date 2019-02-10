من هنا| شاهد الحلقة 134 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس كاملة مترجمة من موقع النور وتفاصيل الحلقة...

مشاهدة الحلقة 134 مسلسل قيامة ارطغرل، الآن كاملة مترجمة حصرياً من موقع النور، فيجذب مسلسل ارطغرل الملايين من متابعيه في العالم العربي وخارجه، لمتابعة أحداث المسلسل التاريخي التركي الهام، والذي يستمر في جزءه الخامس والأخير حالياً، ويعرض المسلسل حصرياً على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يُعرض مترجم على موقع النور المختص بترجمة المسلسلات التركية، قيامة ارطغرل من أهم المسلسلات التاريخية التي تعرض حياة الدولة العثمانية ونشأتها بواسطة القائد الغازي ارطغرل شاه، والذي يحارب أعدائه من المغول والصليبين بعد تأسيس مملكته في سوغوت، يأخذ المسلسل الطابع الديني التاريخي وطريقة مميزة في سرد الأحداث مع الإخراج والتصوير المبهرين، الذي جعل الكثيرون في شغف لمتابعة أحداث المسلسل وما تشهدها بإستمرار من مفاجأت متعاقبة.

أحداث الحلقة 134 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

لجأ ارطغرل إلى الإستعانة بكل من حوله من أجل الحصول على قوة تساعده لصد المغول، واستعان أيضاً بالبيزنطيين.

كلف ارطغرل تورغوت في مهمة خاصة وهي التجسس على القبيلة.

أخبر الشيخ الذي يعلم الأطفال القرآن ارطغرل بما فعله المغول في القبيلة ومدة بالمعلومات اللازمة.

يجهز ارطغرل خطة محبكة لمواجهة المغول الأكثر قوة بالإستعانة بحلفائه.

ويبقى السؤال هو لماذا انقد دراغوس ارطغرل؟ والإجابة أنه ربما اعتقد انه بعد اصابة عبد الرحمن فقد نجا ارطغرل الذي قد رأى مهاجميه وسيكون دراغوس محل شك فقرر إبعاد الشك عنه بإنقاذ ارطغرل، وأيضاً ليؤخره عن اللحاق بهم.

لم تكن اصابة عبد الرحمن قوية خاصةً انه من المحاربين الذي سيشهدوا عصر عثمان ابن ارطغرل.

شخصية القائد المغولي الذي ظهر هو بركة خان وهو ليس من هواة القتل.

داهم المغول كل القبائل التركية، وقد شفي دراغوس من السهم الذي تلقاه بدلاً من ارطغرل.

يقرر دراغوس التحالف مع ارطغرل ضد المغول لأنه يعلم أنهم لن يرحموه خاصةً بعد وصول خبر مهاجمته له في خان القوافل.

تعذيب سليمان داخل الخيمة من قبل المغول وصراخ وعويل يملاً المكان.

مشاهدة الحلقة 134 قيامة ارطغرل كاملة مترجمة

الجزء الأول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل

الإذاعة الأولى تكون على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة بتوقيت تركيا والسعودية، تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، يتم عرض المسلسل بالترجمة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والترجمة حصرياً لموقع النور.

يذاع ارطغرل أيضاً على عدة قنوات في السابعة من مساء يوم الخميس التالي على يوم العرض الأول وهو يوم الأربعاء، للتعرف على موعد عرض مسلسل ارطغرل على قناة دعوة من هنا، ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل على قناة اليرموك من هنا.

الإعلان الأول للحلقة 135 مسلسل قيامة ارطغرل