وزير التعليم: لن نحذف من مناهج في الفصل الدراسي الثاني

صرح وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بأن كل ما يتردد عن حذف أجزاء من مناهج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، شائعات وليس لها دليل من الصحة، وأن الوزارة لم تقم بتكليف احد من داخل الوزارة بحذف أجزاء من مناهج الطلاب في أي مرحلة من مراحل التعليم، كما أن الوزارة تجري تطوير شامل على كافة مناهج الطلاب وليس بحذفه.

كما أشار وزير التعليم، بأن منظومة التعليم لا تدار بتلك الطريقة ولا يجب بان يطالب أولياء الأمور بحذف المناهج كل عام، وان التعليم لا يدار عن طريق طرح الشائعات ولا يدار من خلال ضغط أو مطلب الكتروني من جانب مجهولين.

ويذكر بأن أولياء الأمور عبروا من خلال صفحات الفيس بوك، بأنهم يطالبوا بحذف بعض مناهج الفصل الدراسي الثاني، بسبب ضيق الوقت وطول المنهج الدراسي للطلبة، وانتشرت أقاويل خلال تلك الفترة بان الوزارة تنوي حذف وحدات المناهج لعدد من الصفوف الدراسية وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية.