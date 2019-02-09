طارق شوقي : شاومنج “ساب تسريب الامتحانات وبيهدد بضرب التابلت”

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة mbc مصر، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن التابلت سيتم توزيعه على جميع طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام ويستمر صرفه تباعا على جميع طلاب الصف الأول الثانوي.

وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن أجهزة التابلت موجودة بالفعل في جميع المدارس وسوف يتم تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي مع بداية الترم الثاني، وتم تجهيز المدارس بجميع ما يلزم الطلاب لتشغيل الأنترنت والاطلاع على المناهج أو المحتوى.

وأكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الامتحان القادم لطلاب الصف الثانوي سيكون على التابلت من خلال بنك الأسئلة أو المعرفة، وذلك لقياس مدى قدرة الطلاب للتعامل مع التابلت، وأصبحت جميع المدارس جاهزة بالأنترنت وشاشات العرض.

وأشار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أنهما سمحوا بتسريب الامتحانات للصف الأول الثانوي، ولكن التسريب وشاومنج سينتهي مع دخول التابلت هذا العام لذلك أعلن شاومنج عندما فشل في تسريب الامتحانات انه سيقوم بضرب التابلت، وفك شفرة التابلت للطلاب حيث أن التابلت غير مفتوح لجميع البرامج أو المواقع وهو محدد للمواقع التعليمية والمحتوى التعليمي فقط، ويستطيع الطالب استخدامه في المدرسة وفي المنزل عن طريق اشتراك شهري 5 جنية فقط.

ويذكر أن الدكتور طارق شوقي صرح فيما قبل أن جميع طلاب الصف الأول الثانوي تعتبر امتحاناتهم هذا العام خلال الصف الأول الثانوي امتحانات تجريبية ولا تضاف إلى المجموع الكلي للثانوية العامة، وان درجتهم في الثانوية العامة تحتسب فقط على الصف الثاني والثالث الثانوي فقط.