تسريب صور للراقصة جوهرة عارية داخل البانيو

في إطلالة جريئة ومثيرة، نشرت الراقصة الروسية جوهرة، على حسابها الشخصي "إنستجرام"، عدد من الصور الجريئة لها وهي عارية داخل البانيو، وهو الأمر الذى أثار دهشة جمهورها، مؤكدين أنها تحاول لفت الأنظار إليها بأى طريقة.

يذكر أن أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بجوهرة، تعرضت مؤخرا لأزمة لعدم ارتداءها بدلة رقص مطابقة للمواصفات وتم إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والعمل داخل مصر دون ترخيص.

أصبحت أخبار الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا على كل لسان بعد ان قبضت عليها السلطات المصرية ترقص ببدلة رقص وصفت بـ "المبتذلة" وبحجة انها لا تمتلك تصريحًا لممارسة مهنة الرقص، ليتبين أنها بدأت في تسجيل حلقات خاصة عن الحياة بدولة روسيا، حيث اتفقت مع إحدى القنوات العربية على تقديم حلقات ترويجية للمنتخب المصري قبل ذهابه إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم خلال حزيران المقبل.

ويشارك جوهرة في الحلقات الإعلامية الفنانة اللبنانية رزانمغربي والفنان سعد الصغير، من خلال الغناء والرقص في شوارع العاصمة موسكو

يذكر أن الراقصة الروسية جوهرة تم القاء القبض عليها في مصر بتهمة إثارة النعرات، من ثم تم اتهامها بخدش الحياء من خلال بدلات رقصها، الأمر الذي قضى بترحيلها من البلد.