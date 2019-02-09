تعرف على سبب عودة شهيرة إلى ارتداء الحجاب

أعلنت الفنانة المعتزلة شهيرة عن عودتها إلى ارتداء الحجاب، حيث أصدرت بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لتوضح أسباب ظهورها مؤخرًا في إحدى المناسبات بدون الحجاب، وذلك بعد الجدل والهجوم الشديد الذي تعرضت له.

حيث كتبت شهيرة عبر “فيس بوك”: “بسم الله الرحمن الرحيم.. الحقيقه مش عارفة ابتدي منين أولاً أشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي ودعموني وامطروني بكلمات رائعة عن شخصيتي كأنسانة وفنانة ملتزمة طيلة حياتي حتي قبل الحجاب، وقد تأثرت جدًا بكم الحب والتقدير لشخصي الضعيف ولأسرتي بأكملها، برغم بعدي عن جمهوري اكثر من عشرين سنة هارجع اتكلم عن الحجاب وليس الحجاب بالكامل بل غطاء الرأس، لأن الحجاب ليس غطاء رأس فحسب بل هو جزء منه والباقي جسد المرأه وسلوكياتها ومعاملاتها واحتفاظها بالحشمة والاحترام.. إذن من وجهة نظري وقناعاتي أني مازلت محجبة إلا من غطاء الرأس الذي يعتبره العامة ومن ليس له ثقافة دينية أنه هو الموضوع وبعد كده لا يهم”.

وتابعت: “أرجع لليوم الذي ذهبنا فيه أنا وصديقتي سهير رمزي إلى يوم خيري لصالح مستشفى أبو الريش وغيرها، وتشرف علي هذا اليوم نساء مصريات وعربيات، ودخلنا القاعة وليس بها رجل واحد وكنا نعرف هذا، ولذلك تخففنا من غطاء الرأس مع الالتزام بالحشمة المطلوبة، وأخذنا صور مع بعض، إلي أن ظهر هاني البحيري مصمم الأزياء، وجاء ليشتري ملابس للتبرع بدخلها للمستشفى، وأخذ معنا صورة للذكرى، وكنت أرى أن السيدة عندما تكبر من الممكن أن تتخفف في ملابسها نظرًا للآية التي في سورة “النور” عن القواعد من النساء الذي كبر سنهم “فلا يطمعون في الزواج والانجاب فلا حرج عليهن أن يضعن ثيابهن”، اللي هي الثياب العادية بدون تبرج والمقصود عدم كشف جزء من جسد المرأه وخلافه وفي آخر الآيه بالرغم أن الله أعطاها حق التخفف.. يقول رب العزة “وإن يستعففن خير لهن” وأنا كنت دائمًا أحب نهاية هذه الآية”.

وأضافت: “ولهذا قررت أن أكون في زمرة من يستعففن، فأنا منهم ولم لا وأرجع للبس غطاء الرأس الذي ليس له شكل معين في الإسلام.. أصدقائي الأعزاء لا تظنون أنني تراجعت خوفاً من الهجوم المبالغ فيه.. من منا لم يتعرض للهجوم في حياته”.