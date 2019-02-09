في ذكرى رحيله.. تعرف على أهم محطات عادل أدهم الفنية

يحل اليوم السبت الموافق 9 من فبراير 2019، الذكرى الـ 23 على رحيل الفنان القدير عادل أدهم، والذي توفي في نفس اليوم عام 1996، عن عمر يناهز 67 عام، في مستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بمياه على الرئتين وسرطان العظام.

ولد الفنان عادل أدهم في محافظة الأسكندرية في 8 مارس عام 1928، لأب مصري يعمل موظف حكومي، وأم تركية، تعلم الرقص في بداية حياته الفنية مع فرقة علي رضا، ثم دخل مجال التمثيل، حيث كانت أولى تجاربه من خلال دور صغير في فيلم “ليلى بنت الفقراء”.

شارك عادل أدهم في العديد من الأعمال الفنية التي أثرت السينما المصرية والعربية، ومنها فيلم “سواق الهانم”، “حافية على جسر الذهب”، “السلخانة”، “جحيم تحت الماء”، “آه يا ليل يا زمن”، “حكمتك يا رب”، “جناب السفير”، “الراقصة والطبال”، “البؤساء”، “أسياد وعبيد”، وغيرها من الأعمال الفنية الرائعة.