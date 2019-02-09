8 قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم ومقاطعة البطولات العربية

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع طارئ اليوم السبت، ما حدث اليوم في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وما دار في ذلك الاجتماع من انتهاك للوائح والخروج عن الأخلاقيات و المبادئ الأولمبية، وذلك بعد أن تم السماح لرئيس نادي الزمالك الموقوف بحضور اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما قد تم منع رئيس نادي الزمالك من ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص كرة القدم، وأنه موقوف رسميا من جانب اللجنة الأولمبية المصرية.

واصدر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي عدة قرارات هامة أثناء الاجتماع والتي تتمثل في الأتي: