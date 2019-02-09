8 قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم ومقاطعة البطولات العربية

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع طارئ اليوم السبت، ما حدث اليوم في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وما دار في ذلك الاجتماع من انتهاك للوائح والخروج عن الأخلاقيات و المبادئ الأولمبية، وذلك بعد أن تم السماح لرئيس نادي الزمالك الموقوف بحضور اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما قد تم منع رئيس نادي الزمالك من ممارسة أي نشاط إداري أو رياضي يخص كرة القدم، وأنه موقوف رسميا من جانب اللجنة الأولمبية المصرية.
واصدر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي عدة قرارات هامة أثناء الاجتماع والتي تتمثل في الأتي:
- مقاطعة اجتماعات اتحاد الكرة الرسمية والودية.
- شكوى اتحاد الكرة إلى الكاف بسبب حضور رئيس الزمالك الاجتماع الماضي.
- عدم الاعتراف بقرارات صادرة عن اتحاد الكرة ناتجة عن توصيات رئيس الزمالك.
- رفض استبدال مباريات في الدوري بلقاءات في الكأس.
- التمسك بأداء المباريات وفق ترتيب الجدول الدوري.
- مقاطعة البطولات العربية.
- عدم الخوض في المباريات دون حضور جمهور الفريق.