شعبة الأسماك: 20% ركوداً في المبيعات والتصدير بشروط تحمي المصريين

صرح طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك في غرفة القاهرة التجارية، إنه يوجد ضعفاً في الإقبال على شراء الأسماك بالسوق المحلي مما تسبب في ارتفاع معدلات الركود بالأسواق بنسبة 20%.

وأوضح عضو الشعبة، إلى أن استقرار الأسعار يرجع إلى قيام عدد هائل من المستهلين بالعزوف عن شراء كميات كبيرة من الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلكين.

كما طالب بفتح باب التصدير عند استقرار الأسعار بالسوق المحلي عند مستويات قليلة وليست مرتفعة لضمان عدم ارتفاعها بسبب عمليات التصدير مجدداً.

وأوضحت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن أهم واردات السلع الغذائية في الـ 5 أشهر الأولى من 2018، في الفترة من يناير إلى مايو 2018، لتسجل حوالي 10.09 مليار دولار، مقابل 1.115 دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2017.

وارتفعت واردات الأسماك المجمدة بنسبة 72% في الـ5 أشهر الأولى من العام الماضي، في الفترة من يناير إلى مايو 2018، لتبلغ نحو 16 مليون دولار، مقابل نحو 9.2 مليون دولار، في نفس الفترة من العام الماضي 2017.

وكشفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول الشركات المصرية على رخصة تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة للملكة الأردنية الهاشمية من خلال ميناء العقبة.

وأضافت محرز: إن وزارة الزراعة ساعدت المنشآت المصرية في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية بإعطاء رخص تصدير لأسماك الكارب والبطي والمنشآت المعتمدة، والتي قام بزيارتها وفد من الأردن منها مشروع بركة غليون ومزارع القطاع الخاص، وأيضاً البنية التحتية في وزارة الزراعة من أطباء وباحثين ومعامل معتمدة دولية التي تضمن سلامة سلسلة الإنتاج.