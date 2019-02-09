موقع نتائج التوجيهي tawjihi.jo: نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 من موقع ايديويف EduWave ووزارة...

يبحث الكثير من الأشخاص عن موقع نتائج التوجيهي tawjihi.jo من أجل الاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 الأردن والتي ظهرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أعلن وزير التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة الأدردنية الدورة الشتوية 2019، ولذا سنقدم لكم روابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي بالاسم ورقم الجلوس.

موقع نتائج التوجيهي tawjihi.jo

الآن من خلال موقع نتائج التوجيهي tawjihi.jo يمكنك الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2019 بالاسم ورقم الجلوس في خلال لحظات معدودة، وذلك بعدما تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني خلال الساعات الماضية، حيث يمكنك الاستعلام عن نتائج التوجيهي من موقع التوجيهي وموقع وزارة التربية والتعليم وكذلك موقع عمان جو.

وأشار المعاني أن نسبة النجاح في نتائج التوجيهي الأردني هذا العام بلغت 52,4%، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، كذلك فقد تم الإعلان عن نسبة النجاح في كل فرع من فروع الثانوية العامة الأردنية بشكل تفصيلي.

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية: الاستعلام عن نتائج التوجيهي من موقع tawjihi.jo بالاسم ورقم الجلوسموقع نتائج التوجيهي tawjihi.jo

موقع التوجيهي tawjihi.jo

والآن يمكنك الضغط هنا موقع التوجيهي tawjihi.jo من أجل الاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردني خلال لحظات، على أن يبدء التقديم في القبول الموحد بداية من يوم الإثنين القادم بمشئية الرحمن.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

كما يمكنك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأردنية 2019 الدورة الشتوية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية أو موقع ايديويف EduWave.

موقع عمان جو

كما يمكنك الدخول إلى موقع عمان جو والاستعلام عن نتيجتك خلال لحظات معدودة برقم الجلوس فقط.

أوائل التوجيهي الدورة الشتوية 2019

والآن مع أسماء الطلبة والطالبات الذين حصلوا على أعلى المجاميع في التوجيهي الأردني 2019:

الطالبة رهف جهاد المسنادة في الفرع العلمي بمجموع 1377، والطالب ميسم خير الله عبيدات بمجموع 1376، إسراء عدنان الدلابيح بمجموع 1372. وفي الفرع الادبي حصلت الطالبة وسن طارق الرشق على مجموع 1345، جمانة ناصر حرزالله 1336، هديل سفيان حتو 1335. وفي فرع الإدارة المعلوماتية، حصلت الطالبة غيداء وائل الطيطي على معدل 7ر83 بالمئة، محمود النعامي 6ر81 بالمئة، اسيل الفالوجي 81 بالمئة. وفي فرع التعليم الصحي، حصلت الطالبة تسنيم الجرابعة على معدل 2ر 77 بالمئة، رهام ابو علي على 1ر 72 بالمئة، رزان علي ابو دية 8ر 70، وفي الفرع الشرعي حصل الطالب يحيى الصرايرة على مجموع 1105، عبد الله وائل كريم 1101، وقصي فيصل عبابنة 1094. والحاصلون على اعلى مجاميع للجامعات في الفرع الصناعي، هم الطالب حمزة عبد الله حواري بمجموع 1282، آدم علي ابو فلاحة 1260 بالفرع الزراعي، أحمد إبراهيم علي بالفرع الفندقي 1204، والطالبة قمر محمد طوالبة بفرع الاقتصاد المنزلي 1264. أما الحاصلون على أعلى مجاميع لكليات المجتمع، فهم في الفرع الصناعي: الطالب الحارث كامل عتوم بمجموع 1097، الطالبة رهف ابراهيم الخطيب (زراعي) 878، محمد محمود خليل (فندقي) 863، دانيا محمود الجمل (اقتصاد منزلي) وحصلت على مجموع 1024.

تحديث: ظهرت نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019.

تحديث: يمكنك الاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية من موقع التوجيهي الآن.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم روابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019.