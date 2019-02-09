استعلم الان عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 billing.te.eg رابط موقع المصرية للاتصالات وطرق...

سنتطرق إلي الآن إلي كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر، حيث يبحث الجميع الآن عن فاتورة التليفون المنزلي وكيفية دافعها عن طريق الأنترنت أو عن طريق فوري، أو كيفية الاستعلام عنها، نحن من خلال تلك المقالة سنقوم بإيضاح كل هذا من الاستعلام عن الفاتورة أو كيفية دفعها وطرق الدفع السهلة من بيتك دون الذهاب إلي السنترال لدفع قيمة الفاتورة.

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي أربع مرات خلال العام الواحد، بمعدل كل ثلاثة أشهر والآن نحن بصدد فاتور التليفون حلال شهر “يناير” والتي ستكون مستحقة الدفع حتي يوم 10 “فبراير” وفي حال التأخر عن هذا الموعد يمكنك الدفع لكن مع غرامة موقعة عليك وستكون قيمة الغرامة 10 جنية كحد أدنى، وسيتحول الهاتف الخاص بك إلي استقبال المكالمات فقط ولن تستطيع أجراء مكالمات صادرة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة التليفون من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عبر الأنترنت من هنا.

طرق دفع فاتورة يناير

هناك العديد من طرق الدفع وهي عن طريق “فوري” المنتشر في كافة أنحاء الجمهورية او من خلال أقرب سنترال، او خلال الفيزا عبر الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات. فاتورة التليفون الارضي

إذ تم التأخير في دفع الفاتورة حتي يوم العاشر من الشهر المقبل فسوف تقوم بدفع غرامه قدرها 10 جنيهات وستحول الهاتف إلي استقبال فقط، فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير، هي محاسبة للثلاثة أشهر الماضية، ديسمبر، نوفمبر، أكتوبر، حيث يتم حتساب قيمة الاشتراكات بالإضافة إلي المكالمات.

بدأ عملاء شركة المصرية للاتصالات لخدمة الهاتف الأرضي في سداد فواتير شهر يناير بداية من يوم أمس الثلاثاء الخامس عشر من هذا الشهر.

وإذ تم التأخير في دفع الفاتورة حتي يوم العاشر من الشهر المقبل فسوف تقوم بدفع غرامه قدرها 10 جنيهات وستحول الهاتف إلي استقبال فقط.

الآن يمكنك الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يناير وسداد الفاتورة بداية من الخامس عشر من شهر يناير الحالي، وتستمر حتى منتصف الشهر القادم.

بدأ عملاء شركة المصرية للاتصالات لخدمة الهاتف الأرضي في سداد فواتير شهر يناير بداية من يوم أمس الثلاثاء الخامس عشر من هذا الشهر.

وفي حال نسيان رقم الهاتف الأرضي الخاص بكم، يمكنكم ذلك عن طريق الاتصال بخدمة 140 دليل، ومعرفة الرقم من خلال الاسم، ومن الأفضل دفع قيمة الفاتورة قبل يوم 10 فبراير من أجل عدم توقيع غرامة إضافية عليك أو مواجهة مشكلة في أجراء مكالمات.