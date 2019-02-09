كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجد الكدواني وميريهان مجدي ويوم الدين الأفضل بمهرجان جمعية الفيلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة أحسن ممثل عن دوره فى فيلم "تراب الماس" وتسلمت الجائزة الفنانة يسرا، بينما حصلت الفنانة ميريهان مجدي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم "ورد مسموم" وتسلم مخرج العمل الجائزة، وحصد كل من عارفة عبدالرسول والطفل أحمد عبدالحافظ الشهير بأوباما على جائزتي الدور الثاني، بينما فاز فيلم "يوم الدين" بجائزة أفضل فيلم، كما حصل الفيلم على جائزتي السيناريو والإخراج لأبو بكر شوقي وتسلمت الجوائز المنتجة دينا إمام.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة ال٤٥ من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما، برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، والتي حملت شعار تحت "نحو سينما مصرية.. مصرية"، وذلك مساء اليوم السبت، بسينما محمد فريد في وسط القاهرة.

