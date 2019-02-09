الآن نتيجة التوجيهي 2019 الدورة الشتوية

أعلن صباح اليوم الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالاردن الشقيق، نتيجة التوجيهي الدورة الشتوية 2019، حيث بلغت نسبة النجاح العامة نحو 52.4%.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، بأن عدد المشتركين والمشتركات في جميع الفروع الاكاديمية والمهنية بلغ نحو 73133 مشتركاً ومشتركة، أدي منهم الامتحانات 62642 مشترك ومشتركة، وبلغ عدد الناجحين نحو 32830 مشترك ومشتركه بنسبة نجاح عامة بلغت 52.4%.

نتيجة التوجيهي 2019 الدورة الشتوية:

يمكن للمشتركين والمشتركات في الدورة الشتوية الحصول على النتيجة من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا

وأشار الدكتور وليد المعاني في المؤتمر الصحفي بأن نسبة النجاح العامة في الفروع الاكاديمية قد بلغت 53.3%، بواقع 54.3% للقسم العلمي و 52.1% للقسم الادبي ، 36.9% للقسم الشرعي، و56.3% للإدارة المعلومانية، 61.9% لفرع التعليم الصحي.

وأضاف بأن نسبة النجاح العامة في الفروع المهنية قد بلغت 47.1%، كالتالي : 48.3% للفرع الصناعي، 50.1%للزراعي، 56.9% للفندقي، 41.4% للفرع المنزلي.

أما فيما يتعلق بنسب النجاح في المباحث التي تقدم بها المشتركون، فقد جاءت كالتالي : 72.9% للمتقدمين في مبحث واحد، و60.4% للمتقدمين في مبحثين، 46.1% للمتقدمين في ثلاثة مباحث، 35.4 % فى أربعة مباحث، و25 % للمتقدمين في خمسة مباحث فأكثر.