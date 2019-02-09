نتيجة وملخص مباراة ليفربول وبورنموث الدوري الإنجليزي كورة لايف 3-0 وهدف أسطوري لمحمد صلاح

مباراة ليفربول وبورنموث المباراة المرتقبة الآن في الدوري الإنجليزي الأسبوع السادس والعشرون ويعد فري ليفربول الآن في وضع حرج بعد أن كان متصدر الدوري الإنجليزي بالمركز الأول أصبح الآن في المركز الثاني بعدما تعادل مانشستر سيتي معه في عدد النقاط ليصبح كلاهما 62 نقطة ويصبح مانشستر سيتي في المركز الأول وليفربول في المركز الثاني لذا يحتاج ليفربول وبشدة الفوز في تلك المباراة أمام بورنموث المحتل المركز العاشر في الدوري، ولازال اللاعب المصري العالمي محمد صلاح يتصدر المركز الأول في هدافي الدوري الإنجليزي بعدد أهداف 16 هدف إلى الآن.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث كورة لايف والقنوات الناقلة

يتم بث مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة ويتم بث مباراة ليفربول وبورنموث عبر قناة بي ان سبورت وبالتحديد bein sport hd2 ويمكنكم متابعة المباراة داخل المقال فور بدأها.

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث livehd7 كورة لايف

انتهت مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي 2019 اليوم السبت وقد استطاع ليفربول الفوز بثلاثية رائعة وحقق مباراة بمستوي أكثر من ممتاز أستطاعو الحصول على ثلاث نقاط كاملة وكان الشوط الأول من المباراة قوي بشكل كبير أستطاع ليفربول السيطرة والضغط على فريق بورنموث لإحراز ثلاث أهداف كاملة منهم هدف من ضربة تماس كان أكثر من رائع وأستطاع ليفربول تعزيز مركزه كأول الدوري الإنجليزي الآن.

الدقيقة 23 الهدف الأول لليفربول بقدم ساديو مانى

الدقيقة 33 الهدف الثاني لليفربول بقدم جورجينو وينالدوم

الدقيقة 48 الهدف الثالث لليفربول بقدم محمد صلاح

أهداف ليفربول وبرنموث

هدف محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول