تردد قناة الأطفال طيور بيبي 2019 قناة مميزة لأطفال ماقبل المدرسة وفقرات متنوعة

قناة طيور بيبي هي مولود جديد، تابع لقناة طيور الجنة الرئيسية، وهي قناة عربية أردنية تابعة لخالد مقداد وأولاده، وهي مخصصة للأطفال من سن عام إلي خمس أعوام، وتهتم قناة طيور بيبي بتنمية مهارات الطفل وتعلم السلوكيات الصحيحة، بإسلوب سهل ومبسط عن طريق الأناشيد والأغاني الجميلة والموسيقي الهادئة، وبعض هذه الأغاني بدون إيقاع، وتقدم برامج وأفلام كرتون شيقة طوال اليوم دون توقف، وهي قناة مجانية تبث إرسالها علي القمر الصناعي نايل سات.

تعتبر قناة طيور بيبي من القنوات الشهيرة، التي تقدم محتوي مميز لتعليم الطفل، المهارات والسلوكيات المختلفة وإطاعة الوالدين، ويتابعها الصغير والكبير خاصاً الوالدين، لمعرفة كل ماهو جديد ومايتم تقديمه للأطفال، وكيفية إكتساب المهارات والسلوكيات السليمة بسهولة.

تردد قناة طيور بيبي 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11392-11393 v 27500 نايل سات

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وقد إنطلقت قناة طيور بيبي في أكتوبر 2012، وهي تابعة لقناة طيور الجنة الشهيرة، وتنافس القنوات الأخري التي تقدم محتوي مماثل، وتتميز قناة طيور بيبي بتقديم الأغاني بدون إيقاع، وتقدم بعض المسابقات الترفيهية، وتعمل علي تعلم الطفل الحروف والأرقام وبعض آيات القرآن، وإكتساب السلوكيات الصحيحة وتنمية المهارات المختلفة.

يلتف حول قناة طيور بيبي، عدد كبير علي مستوي الوطن العربي، لما تقدمه من محتوي يهتم بالطفل من سن عام إلي سن خمس سنوات، هذا السن الحرج الذي يتم، تشكيله وإكتسابه للمهارات والسلوكيات الأساسية في عمر الطفل، وتظل معه من الصغر حتي يكبر، وتكون شخصيته لذلك حققت قناة طيور بيبي، نجاحاً كبيراً في الدخول لكل بيت في الوطن العربي.