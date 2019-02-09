شاهد: 'دويو' راغب علامة ومحمد عساف يُشعل الجمهور على مسرح المجاز

دعا السوبر ستار اللبناني راغب علامة الفنان الفلسطيني محمد عساف ، ليلة الجمعة الماضية، ليشاركه في "دويو" خلال سهرة غنائية على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات العربية المُتحدة.

وفاجأ علامة الجمهور الذي تراقص على أنغام أغانيه، الشهيرة "ياريت فيا خبيها"، دعوته للفنان الشاب محمد عساف ليشاركه الغناء في "دويو"، ليشارك الجمهور ب حماس ة وتصفيق عمت مدرجات مسرح المجاز.

وشكر عساف السوبر ستار، على هذه الدعوة ليقول له راغب على طريقته "برافو برافو برافو"، في إعادة لما كان راغب علامة يقوله في برنامج "آرب إيدول" الشهير عندما كان ضمن لجنة التحكيم وكان محمد عساف من المشتركين قبل أن يحصد اللقب.