كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. دنيا سمير غانم تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ الفنانة دنيا سمير غانم، تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الرمضاني المقبل للمخرج خالد الحلفاوي، اليوم السبت والذي لم تحدد الجهة المنتجة اسم نهائى للعمل حتى الآن.