وزارة التربية والتعليم تُعلن بدء توزيع كتاب المستوي الرفيع مقابل 100 جنيه يدفعها الطالب

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعميم منشور على جميع المديريات بخصوص توزيع كتاب المستوي الرفيع، والذي يوزع على طلبة المدارس التجريبية واليابانية والخاصة، حيث جاء فى المنشور بأنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على المواصفات الفنية وقيمة كتاب Connect Plus المقرر تدريسه فى الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ رياض الأطفال المستوي الأول والثاني، وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، تم تكليف شركة لونجمان بتوصيل الكتب المشار إليها للمدارس الابتدائية على مستوي الجمهورية”.

وكتاب المستوي الرفيع Connect Plus عبارة عن كتابين هما كتاب للطالب، وكتاب للأنشطة، بالإضافة لدليل المعلم الذى يُقدم للمعلمين بالمدارس عند توزيع الكتاب، وقد حددت وزارة التربية والتعليم سعر الكتاب الواحد بمبلغ 50 جنيه لكل كتاب، والطالب دفع مبلغ 100 جنيه مقابل كتاب المستوي الرفيع، وتقوم المدارس بسداد قيمة الكتابين لشركة لونجمان مباشرة بعد تجميعها من الطلاب بمعرفة المدرسة.

وعلق الدكتور طارق شوقي على المنشور بأن كتب المستوي الرفيع دائماً تباع من الناشر للمدرسة مباشرة، ثم تقوم المدرسة ببيعها للطالب، وكل عام يتم بيع كتب اللغات والإنجليزي للمدارس الخاصة والتجريبية ولا يتم طباعتها على نفقة الدولة، والدولة تتكفل بطباعة كتاب اللغة الإنجليزية العادي، وهو كتاب Connect وليست كتب المستوي الرفيع، وأكد بأن التوزيع هذه المرة سيكون من الناشر مباشرة لضمان سرعة وصول الكتب فى موعدها، وأكد بأن الوزارة قد أتاحت كتاب المستوي الرفيع هذا العام فى زمن قياسي.

منشور الوزارة بشأن توزيع كتاب المستوي الرفيع Connect Plus

وأضاف بأن كتاب المستوي الرفيع Connect Plus تم إعداده وفق الإطار العام لمناهج النظام الجديد وفى الماضي كانت المدارس تتعاقد على كتب جاهزة من ناشرين مختلفين ويعتبر كتاب المستوي الرفيع بديلاً لكتاب Connect فى المدارس التجريبية والخاصة واليابانية وهو من إنتاج الوزارة ويمثل مستوي متقدم فى تدريس اللغة الإنجليزية كبديل لمنهج المستوي الرفيع التى كانت تقدمه المدارس الخاصة من قبل بدون إشراف من الوزارة عليه.