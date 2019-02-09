“هنا” نتائج توجيهي الدورة الشتوية| tawjihi.jo رابط الاستعلام عن جميع نتائج توجيهي...

انتهت امتحانات منتصف العام في توجيهي الأردنية، للشعب الزراعي – الصناعي – الشرعي، في يناير 2019، وبدأ البحث عن موعد الإعلان عن النتائج، والتي أعلن عنه من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، بعد الإعلان عن أسماء الأوائل بمؤتمره الصحفي الكبير، نعرض عليكم موعد نتيجة جميع الطلاب بالتوجيهي الأردنية ورابط الاستعلام عن النتائج.نتائج التوجيهي 2019

نتائج توجيهي الدورة الشتوية

تم الإعلان عن أسماء أوائل توجيهي الأردنية بالدورة الشتوية 2019، ويتم اليوم السبت، 9 فبراير 2019، الإعلان عن أسماء الطلاب الناجحين بالشعب الدراسية عبر موقع نتائج توجيهي http://www.tawjihi.jo، برقم الجلوس، كما يمكنكم متابعة نتائج الطلاب والموعد المحدد للإعلان عنها من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية،

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الأردنية لهذا العام أكثر من 73 ألف طالب وطالبة، مقسمين على الفروع العلمية المختلفة كالتالي:

24758 للفرع العلمي

32524 للفرع الأدبي

4517 لفرع الإدارة المعلوماتية

259 للفرع الصحي

131 للفرع الشرعي

5226 للفرع الصناعي

1499 للفرع الزراعي

877 للفرع الفندقي.

من الهام الإشارة إلى أن الموقع لا يعمل في الوقت الحالي، ويتم بداية عمل الموقع وتفعيل دخول الطلاب عليه فور الانتهاء من تنزيل جميع نتائج الطلاب عليه.

وتكون لينكات موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وموقع نتائج الأردن غير مفعلة الآن، وذلك لحين الانتهاء من النتائج والإعلان عنها، ويتم وقتها تفعيل المواقع للاستعلام عن النتائج.

تحديث: الموقع يعمل الآن، يمكنك الدخول على الموقع وإدخال الإقليم والمديرية واسم المدرسة قبل الاستعلام عن النتيجة.