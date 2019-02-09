استعلام نتيجة توجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019 برقم الجلوس .. موقع عُمان جو ورابط...

ساعات قلائل تفصل بين رفع نتيجة توجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019، وبين إعلانها، حيث يترقب المشاركين والمشاركات المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم الأردني، في الساعة 11:00 صباح اليوم السبت 9 فبراير 2019، لإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة بالأردن الدورة الشتوية لعام 2019، وفق تصريح وزير التربية والتعليم الأردني، والتي ينتظرها أكثر من 73 ألف طال وطالبة، ممن أدوا الامتحانات في الدورة الشتوية للعام الدراسي 2018/ 2019م.

نتيجة توجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019

من خلال موقع نتائج توجيهي الأردن، وكذلك موقع عمان جو، نتابع رفع نتائج الثانوية العامة في الأردن الدورة الشتوية 2019، والتي تضم الطلاب في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، والذي عددهم (73130) مشترك ومشتركين، ويتطلعون لمعرفة النتائج برقم الجلوس والاسم.

نتائج الثانوية العامة الأردنية 2019

مقسمين على (24758) للفرع العلمي، (32524) للفرع الأدبي، وعدد (4517) فرع الإدارة المعلوماتية، ثم الشرعي عدد (131)، بينما الفروع المهنية:

عدد (5226) للفرع الصناعي

عدد (259) للفرع الصحي

عدد (1466) للفرع الزراعي

عدد (877) للفرع الفندقي

رابط استخراج نتائج التوجيهي

من رابط نتائج توجيهي الرسمي، سيتم تفعيله في الصباح حال رفع النتائج بالموعد المقرر والموعد من قبل وزارة التربية والتعليم، وسيتوافر كشف علامات باللغة العربية، ومتابعة حصرية من موقع “عرب نيوز” لمعرفة أخبار التعليم في الأردن، وحول رؤية الوزير اعتماد السنة الواحدة للتوجيهي، أو جعله على فصلين فقد أفاد: