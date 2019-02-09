“استخراج” هنا نتائج توجيهي 2019 الأردن الدورة الشتوية -الثانوية العامة الأردنية- حسب...

نتابع معكم خلال الساعات القادمة إعلان نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي من المنتظر إعلانها اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019، وذلك حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم الاردنية، والتي تفيد بإعلان نتيجة التوجيهي الدورة الشتوية عقب اعتمادها رسميا من السيد وزير التربية والتعليم تمهيدا لإعلانها على جميع الطلاب والطالبات، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نوفر لكم رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها.

نتائج توجيهي الأردن 2019

صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية بأن هناك ما يقرب من 175 ألف طالب وطالبة،وقد أشارت الوزارة بأنه قد تم تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2019 الدورة الشتوية 2019 وهو اليوم السبت 9-2-2019،وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية على شبكة الانترنت.

إعلان نتائج التوجيهي 2018 الدورة الصيفية

صرح وليد الجلاد المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم بأنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي لأعلان نتائج الثانوية العامة أو التوجيهي لجميع الأقسام الأكاديمي والمهني، وسوف يتم رفع النتيجة عبر شبكة الإنترنت لعرضها على جميع الطلاب، أما عن طريق الاستعلام عن النتيجة فسوف تتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية www.tawjihi.jo لعرض نتائج التوجيهي برقم الجلوس، انتظرونا خلال الساعات القليلة القادمة لموافتكم براربط مباشر لإعلان نتائج التوجيهي 2018 الدورة الصيفية عبر موقعكم عرب فور نيوز، مع أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق.نتائج التوجيهي 2019 الأردن

لحظات قليلة وسوف يتم الإعلان رسميا عن نتائج التوجيهي 2019 الأردن الدورة الشتوية ايوديف عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الرسمي على شبكة الإنترنت، كما سنقوم بتوفير نسبة النجاح..