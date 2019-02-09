موقع نتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية|رابط نتائج التوجيهي موقع وزارة التربية والتعليم...

موقع نتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية يترقبه الكثيرمن طلاب الثانوية العامة الأردن لمعرفة نتيحتهم، كان وزير التعليم فى الأردن قد صرح، أن الاعلان عن النتائج الأردنية الدورة الشتوية، سيتم غدا السبت 9 فبراير، من خلال مؤتمر صحفى سيتم عقده، و و سيتم خلا المؤتمر عقد نتيجة الثانوية العامة التوجيهى الأردن ، و بعد ذلك ستقوم الوزارة برفع نتيجة التوجيهى على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية

كانت امتحانات الثانوية العامة الأردن فى قد انتهت فى شهر يناير 2019، و و قد تحدد مسبقاً أن سيكون الاعلان عن نتيجة توجيهي الأردن الدورة الشتوية اليوم السبت 9 فبراير، على موقع وزارة التربية والعليم الأردنية ،كما يمكن الحصول على النتيجة على عمان جو برقم الجلوس.

فى خلال الساعات القادمة سيقوم وزير التعليم الأردنى بعقد المؤتمر الصحفى حول اعلان نتيجة الثانوية العامة بالأردن.