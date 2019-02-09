“متابعة”نتائج توجيهي الدورة الشتوية| نتائج الأردنية tawjihi.jo عبر موقع وزارة التربية...

نعرض عليكم موعد الإعلان عن نتائج توجيهي الأردنية، الدورة الشتوية 2019، وموعد الإعلان عن النتيجة، كما نعرض الموقع الرسمي لأخبار نتائج الأردن، لجميع المراحل وكذلك روابط الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب برقم الجلوس.

باشتراك حوالي 16500 معلم لتصحيح نتائج توجيهي بجميع أنحاء المملكة في 87 مركز،وباشتراك 145905 طالب تقدموا للامتحان في الدورة الشتوية ، موزعين على 67688 للفرع الأدبي، و49929 للفرع العلمي، يتطلع الطلاب الأردنيين، ممن انتهوا من أداء امتحانات المدارس الأردنية، الدور الشتوي، للتعرف على نتائجهم ويتابعوا الدخول على موقع نتائج توجيهي للاستعلام عن النتيجة.

روابط نتائج توجيهي الدورة الشتوية

الاستعلام على نتائج توجيهي الدورة الشتوية

يجب على الطالب أن يقوم بالدخول على البوابة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية الهاشمية. يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص لذلك. يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على عرض النتيجة، ثم سيظهر بعد ذلك للطالب بيان شامل يحتوى على كل من المجموع الكلي الخاص بالطالب، بالإضافة إلى الدرجات التفصيلية الخاصة بكل مادة من المواد الدراسية المختلفة.

موعد نتيجة توجيهي الأردنية

روابط نتائج توجيهي الدورة الشتوية

تحديث : تستمر امتحانات الدورة الشتوية للطلاب بكافة المدارس بالجمهورية الأردنية، وعند انتهاء امتحانات الطلاب، يتم الاستمرار في لجان التصحيح، ومن المتوقع ظهور نتائج التوجيهي، الدورة الشتوية 2019، في منتصف فبراير 2018، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والرصد ومراجعة نتائج جميع المراحل الدراسية، ابتدائي – إعدادي – ثانوي، على أن تظهر المراحل الدراسية تباعا.