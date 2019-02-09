استخراج نتائج التوجيهي 2019 الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس | رابط موقع نتائج التوجيهي “الثانوية...

ننشر لكم رابط استخراج نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية حسب الاسم ورقم الجلوس، وذلك بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة بالأردن 2019، حيث يترقب الجميع موعد إعلان نتيجة التوجيهي 2019 بالأردن، والذي سيكون صباح اليوم السبت الموافق 9-2-2019 حسب تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، وسيتم الإعلان عن النتائج عقب المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بمركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

ينتظر جميع الطلبة والطالبات بالأردن إعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي” 2019، ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الأردنية لهذا العام أكثر من 73 ألف طالب وطالبة، مقسمين على جميع الفروع العلمية المختلفة كالتالي: 24758 للفرع العلمي، و32524 للفرع الأدبي، و4517 لفرع الإدارة المعلوماتية، و259 للفرع الصحي، و131 للفرع الشرعي، و5226 للفرع الصناعي، 1499 للفرع الزراعي، 877 للفرع الفندقي.

رابط نتائج التوجيهي

أشارت وزارة التربية والتعليم الأردنية إلي أنه سيتم تفعيل رابط موقع نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية عقب الانتهاء من مراسم المؤتمر الصحفي لوزيرة التربية والتعليم، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن نسب النجاح، وكذلك أسماء أوائل الثانوية العامة الأردنية.

موقع نتائج التوجيهي

كما سنكون معكم باستمرار لتوضيح أخر المستجدات حول إعلان نتائج التوجيهي 2019 الأردن أولاً بأول، وتتمني أسرة موقع عرب نيوز النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

تحديث: يزداد الترقب والقلق بشكل كبير على الجميع قبل ساعات قليلة من إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة بالأردن.