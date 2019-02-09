“موقع”شركة المصرية للاتصالات| “فاتورة تليفون شهر يناير 2019” طريقة الدفع...

يقوم مشتركي شركة المصرية للاتصالات، في خدمة التليفون المنزلي، كل 3 شهور، بالاستعلام عن فاتورة التليفون، ويقوموا في هذا الشهر بالاستعلام عن فاتورة التليفون في يناير ، وكذلك يمكنهم التعرف على آخر عروض الشركة لخدمات التليفون الأرضي وكذلك عروض النت، ويعرض عليكم موقعنا المتميز رابط موقع شركة وي، شركة المصرية للاتصالات، للاستعلام الدوري عن الفواتير دون الحاجة للذهاب للشركة، كما تتيح الشركة أيضا عروض متميزة في نظام السداد.

وقد قامت شركة المصرية للاتصالات بالعديد من التعديلات بالفترة الأخيرة تهدف للتيسير على المواطن، رفع منافسة التليفون الأرضي مع التليفون المحمول الذي استحوذ على عدد كبير من المشتركين، وكذلك عمل خدمات للإنترنيت تكون منافسة للشركات الموجودة الآن في الساحة، اتصالات – فودافون – اورانج.

فاتورة التليفون في يناير

تقوم شركة المصرية للاتصالات بعمل توزيعات لفواتير المواطنين، يتم دفعها بالتوالي، للأرقام الزوجية في فترة والأرقام الفردية في فترة أخرى،نظام ربع سنوي في شهور يناير وأبريل ويوليه وأكتوبر، لمنع التكدس، ويتم الدفع بالأساس كل 3 شهور، ويتطلع المواطن المصري، من المشتركين في خدمات التليفون الأرضي للتعرف على قيمة الفاتورة، بالتليفون أو عبر الإنترنيت، كما يبحث في بعض الأحيان عن شرح لبنود الفاتورة الخاصة به، فاتورة مفصلّة، ويقوم موقع خدمات الاتصالات بالمصرية للاتصالات بتقديم جميع الخدمات التي يبحث عنها، سواء الاستعلام عن الفاتورة عبر موقع المصرية للاتصالات، أو الدخول على billing.te.eg، أو الاتصال بخدمة دليل 140، كما يمكنكم متابعة كل ما يخص العروض والفواتير من خلال متابعة صفحة فيس بوك المصرية للاتصالات “وي”.

طريقة الدفع طريقة الاستعلام نظام ربع سنوي لشهور يناير – أبريل – يوليه – أكتوبر billing.te.eg نظام الدفع الشهري الاستعلام بالاتصال على رقم 140 برقم التليفون

عروض شركة المصرية للاتصالات للتليفون الأرضي

قامت الشركة بتقديم العديد من العروض بهدف التطوير والتسهيل على المستخدمين لجذبهم للاشتراك فيها منها:

عمل مكالمات مع عدة أطراف. الاشتراك في خدمة عدم الإزعاج. خدمة الرد السريع. خدمة الرقم المختصر. خدمة إظهار رقم المتصل. إصدار الفواتير المفصَلة بالأرقام وقيمة كل مكالمة تمت من الرقم المطلوب. الاستعلام الشامل من خلال خدمة الاتصال على الرقم 140.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون في يناير

الدخول على رابط شركة المصرية للاتصالات billing.te.eg، ستظهر شاشة يتم إدخال البيانات فيها: اتبع التعليمات المطلوبة منك:

في حال لم تظهر قيمة فاتورة يناير على الموقع يتوقع ظهورها في خلال 15 يوم من بداية الشهر، تابع الدخول على الموقع للتعرف على قيمة الفاتورة.

تحديث: قامت شركة المصرة للاتصالات برفع رسوم تركيب الهاتف المنزلي لمبلغ 150، هذا ما تم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية لشركة المصرية للاتصالات، وأعلنت الشركة أيضا بداية دفع فاتورة التليفون الجديدة لشهر يناير.

وقامت شركة المصرية للاتصالات بالفترة الأخيرة بعمل العديد من العروض، والخدمات الجديدة، ومنها خدمات الجيل الجديد للهاتف المحمول، وشبكات الإنترنيت، وتطوير شبكة التليفون الأرضي.

تحديث: تقوم شركة المصرية للاتصالات بعمل تنبيه للسادة المشتركين على التليفون الأرضي، لمن لم يقم بدفع فاتورة يناير 2019، خلال الشهر، وهي أن آخر موعد للدفع 15 فبراير 2019، على أن يتحول التليفون للاستقبال فقط في حين لم يتم الدفع ثم يتم رفع الخدمة نهائيا بعدها في خلال 30 يوم.