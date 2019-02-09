سعر اليورو اليوم| السبت 9 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء .. فترة...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.02 بنك التنمية الصناعية أقل سعر للبيع: 20.03 البنك المركزى المصرى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 20.02 20.22 4 أيام البنك العقاري المصري العربي 19.95 20.08 يومين بنك الإسكندرية 19.95 20.13 يومين بنك الكويت الوطني NBK 19.94 20.10 يومين بنك مصر إيران التنمية 19.94 20.13 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.93 20.08 يومين البنك الأهلى اليونانى 19.93 20.08 يومين بنك بلوم 19.93 20.08 12 دقيقة بنك المشرق 19.91 20.09 يومين البنك الزراعى المصرى 19.90 20.10 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 19.90 20.10 يوم واحد كريدى أجريكول 19.90 20.10 يومين البنك المصرى الخليجى 19.89 20.11 يومين بنك قناة السويس 19.89 20.08 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.89 20.11 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 19.89 20.09 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.89 20.09 يوم واحد البنك المركزى المصرى 19.88 20.03 يومين بنك عودة 19.88 20.08 يومين بنك مصر 19.87 20.08 يوم واحد البنك الأهلي المصري 19.87 20.08 يومين المصرف المتحد 19.87 20.08 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 19.87 20.08 يومين المصرف العربى الدولى 19.87 20.06 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 19.87 20.08 يومين اتش اس بى سى HSBC 19.87 20.04 7 ساعات بنك التعمير والإسكان 19.85 20.15 يومين بنك البركة 19.85 20.16 24 ساعة

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

افتتحت العملة الأوروبية تعاملات الصباح بانخفاض طفيف في سعري البيع والشراء، مسجلة أفضل شراء من بنك التنمية الصناعية بسعر 20.02 جنيه وأفضل بيع من البنك المركزي المصري بسعر 20.03 جنيه.

استقرار في فترة الظهيرة لسعري بيع وشراء اليورو مسجلا أفضل شراء من بنك التنمية الصناعية بسعر 20.02 جنيه وأفضل بيع من بنك اتش اس بي سي بسعر 20.03 جنيه.

اختتم اليورو تعاملات الجمعة بالاستقرار على مستوياته في الظهيرة، بعدما انخفض في سعري البيع والشراء.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.