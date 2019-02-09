رابط استظهار | نتائج التوجيهي 2019 الأردن “الثانوية العامة” بالاسم tawjihi.jo عبر موقع...

نتابع وإياكم آخر أخبار نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019، والتي ينتظرها جميع الطلبة والطالبات في الأردن خلال الساعات المقبلة، حيث سيقوم الدكتور وليد المعاني، وزير التربية والتعليم الأردني بالإعلان عن نتائج توجيهي الأردن 2019 صباح اليوم السبت الموافق 9-2-2019 من خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج بمركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً. نتائج التوجيهي 2019 بالأردن

نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم

أشار مدير الامتحانات الدكتور نواف العجارمة إلي انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة لدفاتر الطلاب الامتحانية، وكذلك الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد، وقد بلغ عدد طلاب الثانوية العامة الأردنية لهذا العام 73 ألف و130 طالب وطالبة مقسمين على 248 مركز امتحان، وقد انتهت امتحانات الدورة الشتوية للثانوية العامة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي لكافة الفروع العلمية.

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رابط موقع نتائج التوجيهي 2019

سيتم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج التوجيهي عقب الإعلان الرسمي عن نتائج الثانوية العامة 2019 بالأردن، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي للدكتور وليد المعاني، والذي سيقوم بالإعلان عن نسب النجاح بالدورة الشتوية، وكذلك أسماء الطلاب الأوائل.

وفي إطار سعينا لمساعدة جميع الطلاب في الحصول على نتائج الدورة الشتوية لامتحان شهادة الثانوية العامة 2019 بالأردن، نرفق لكم رابط الاستعلام الرسمي عن نتائج توجيهي الأردن.

كما سنقوم بتقديم المزيد من روابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2019 حسب رقم الجلوس عبر موقع عمون بمجرد تفعيل الرابط، فتابعونا.