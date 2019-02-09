“رابط مباشر”هنا نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 الثانوية العامة الأردنية حسب الاسم ورقم الجلوس...

نتائج شهادة الثانوية العامة الأردنية “”نتائج التوجيهي”، حيث أعلن وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني، بإن نتائج الدورة الشتوية لامتحانات التوجيهي 2019 ستعلن في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم السبت 9 فبراير، وذلك بعد نهاية أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال الأيام الماضية، حيث سيتم رفع نتيجة توجيهي 2019 الدورة الشتوية فور اعتمادها رسمياً خلال ساعات.

هنا رابط استخراج نتائج التوجيهي 2019 فور اعتمادها

نتائج التوجيهي 2019 ينتظرها ألاف من طلبة وطالبات الثانوية العامة الأردنية، حيث انتهى الطلاب من أداء اختبارات الدورة الشتوية منذ أيام، وعلى الفور بدأت مرحلة الترقب للحظة ظهور نتائج التوجيهي الدورة الشتوية بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية البوابة الإلكترونية.نتائج التوجيهي 2019 الثانوية الاردنية

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.نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية

وفرنا لكم روابط الاستعلام على نتائج التوجيهي بالاسم ورقم الجلوس بعد رفعها عبر الإنترنت مباشرة:

رابط نتائج التوجيهي “موقع التوجيهي” من هنا

رابط موقع ايديويف EduWave وزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا

رابط موقع عمان جو للاستعلام برقم الجلوس من هنا

صرح الناطق الإعلامي بإسم مديريةالأمن العام بالأردن، وتزامناً مع قُرب إعلان نتائج الثانوية العامة، بإن مديريات الشرطة ستتخذ إجراءات أمنية ومرورية تكفل حماية الأرواح والممتلكات التي ستسود جميع المحافظات عقب أجواء الفرح التي تتبع إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية.

ويشمل اعتماد النتيجة إعلان نسب النجاح العامة، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدورة الشتوية.