كلية الملك فهد الامنية | رابط القبول والتسجيل 1440 عنصر نسائي برتبة (جندي) عبر ابشر توظيف

نتعرف زوارنا الكرام خلال تقريرنا التالي من المملكة العربية السعودية جديد أخبار الوظائف السعودية ومنها ما أعلنته كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب القبول والتسجيل للتقديم لعام 1440 وذلك للعنصر النسائي برتبة (جندي) بمعهد التدريب النسائي الأمني بالمديرة العامة لكلية الملك فهد الأمنية.

نستعرض خلال تقريرنا آلية الوظائف المتاحة وطريقة التقديم بالإضافة لرصد موعد التقديم والشروط المطلوبة للوظائف المطروحة عبر أبشر توظيف.

كلية الملك فهد الامنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للنساء برتبة (جندي) وذلك في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية.

شروط التقديم لوظائف كلية الملك فهد الامنية

لابد وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ على أن يستثنى من هذا الشرط من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

التمتع بحسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد سبق تعيينها على وظيفة مدنية أو وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا تكون مستبعدة من إحدى المعاهد العسكرية

امتلاك المتقدمة للهوية الوطنية المستقلة وتكون سارية المفعول

عمر المتقدمة لا يقل عن (21) عام وألا يزيد عن (35) عام وفقا للهوية الوطنية وقت تقدم الطلب.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية بالإضافة لكافة مراحل القبول المحددة من قبل الكلية.

ألا يقل طول المتقدمة عن (160سم) مع مناسبة الطول مع الوزن وفقا للائحة الطبية.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تقديم كلية الملك فهد الامنية 1440 عبر ابشر توظيف

يتم التقديم لوظائف كلية الملك فهد الأمنية عنصر نسائي وذلك يوم الأحد القادم الموافق 1440/6/5 في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 1440/6/9 في تمام العاشرة صباحا

رابط ابشر توظيف

يتم التقديم عبر بوابة أبشر للتوظيف من هنا