رابط النتائج الأردنية الدورة الشتوية 2019 : www.tawjihi.jo نتيجة التوجيهي على رابط موقع ”...

رابط النتائج الأردنية الدورة الشتوية 2019 والذي يتم ظهور النتائج عليه قريبا، فقد صرح السيد وزير التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية باقتراب الإعلان عن نتائج منتصف العام، للمرحلة الثانوية، الدورة الشتوية، قريبا في مؤتمر صحفي كبير، وبعدها يتم نزول النتائج برقم الجلوس على رابط النتائج الأردنية الدورة الشتوية 2019.

حيث يتم الإعلان عن ظهور نتائج الدورة الشتوية للعام الدراسي 2018-2019 في مؤتمر صحفي كبير يقوم بالإعلان عنها وزير التربية والتعليم الأردنية، ويقوم بالإعلان عن نسب النجاح في المحافظات الأردنية المختلفة.

رابط النتائج الأردنية الدورة الشتوية 2019

رابط النتائج الأردنية الدورة الشتوية 2019

يرتفع بحث الطلاب في المرحلة الثانوية عن نتائج المرحلة الشتوية بالدخول المتكرر على الموقع الإلكتروني “عمان جو” للتعرف على النتائج، كما يتابع الطالب الأردني الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردني للتعرف على أخبار النتائج.

موعد نتيجة توجيهي الدورة الشتوية 2019

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، على موقع الوزارة الرسمي عن موعد الإعلان عن نتائج توجيهي للدورة الشتوية، العام الدراسي 2018-2019، وذلك خلال ساعات، ويتم ذلك بعد إتمام تصحيح جميع أوراق الإجابات، والانتهاء من أعمال رصد الدرجات وتجميعها واعتمادها من السيد الرزاز، وزير التربية والتعليم الأردنية.

انتهت عمليات تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في توجيهي الدورة الشتوية 2019 وذلك لجميع الطلبة والطالبات البالغ عددهم حوالي 159 ألف طالب وطالبة، وذلك لجميع الفروع المتواجدة لهم ” الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والمهني والصحي وغيرهم من الأقسام.

كيفية التعرف على النتائج

يمكنك عزيزي الطالب التعرف على نتائج الدورة الشتوية لتوجيهي من خلال:

حيث خلال الساعات القادمة سوف يتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 بالأردن برقم الجلوس والإطلاع على جميع الدرجات في مختلف المواد الدراسية.

ينتظر طلاب الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية ظهور النتاج بعد قليل على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للنتائج باستخدام الاسم ورقم الجلوس، قد يكون الموقع بطيئا بعض الشيء، وذلك لكثرة الدخول عليه، انتظر في وقت لاحق وتابع المحاولة.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، فقد صرح وليد الجلاد بأن موعد إعلان نتائج التوجيهي متوقع خلال ساعات.

وكانت الوزارة باشرت في تصحيح أوراق الامتحانات، وسارت بشكل طبيعي ولم تتعرض أي لجنة تصحيح لأي نوع من المشكلات.

من الجدير بالذكر انه تسود حالياً حالة من الترقب والقلق بين أوساط الطلبة وأولياء أمورهم، وذلك مع أقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية للدرة الشتوية، وذلك حسب الموعد الذي أعلنه وزير التربية والتعليم.

قام المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن الانتهاء من تجميع الدرجات واعتماد نتائج جميع طلاب توجيهي في الدورة الشتوية، والإعلان عن النتائج من خلال موقع الوزارة الرسمي.

هذا وقد صرح مصدر في وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نتائج الثانوية العامة ستصدر من خلال الموقع ألإلكتروني قبل عقد المؤتمر الصحفي بساعات، دون تحديد ساعة معينة، وترفض الوزارة ألإعلان عن وقت محددة لإصدار النتائج إلكترونيا لأسباب عديدة، أهمها التخوف من تعطل الموقع الإلكتروني بسبب الأعداد الكبيرة المتوقع دخولها إليه خلال الساعة الأولى من إصدار النتائج. tawjihi.jo

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