نتائج توجيهي الاردن الدورة الشتوية 2019: رابط نتائج التوجيهي موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية...

يترقب الكثير من طلاب الثانوية العامة بالأردن نتائج توجيهي الاردن الدورة الشتوية 2019، التى سوف تظهر فى غضون ساعات، كما أعلن وليد المعاني وزير التربية والتعليم الأردني، الذى أكد فى تصريحات له للاعلام، أن نتيجة توجيهى الأردن 2019، سيكون موعد اعلانه هو السبت 9 فبراير 2019، فى تمام الساعة الحادية عشر، و أنه سيتم ذلك من خلال مؤتمر صحفى للحديث عن تفاصيل النتائج، و نسب النجاح و أعداد الطلبة المتقدمين.

نتائج التوجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019

انتهت امتحانات الثانوية العامة الأردن فى يناير الماضى، و سوف يتم اعلان نتيجة توجيهي الأردن الدورة الشتوية بعد ساعات، على موقع وزارة التربية والعليم الأردنية كما يمكن البحث عن النتيجة على عمان جو برقم الجلوس.