تراند اليوم : نتائج التوجيهي 2019 الاردن حسب الاسم .. وزارة التربية والتعليم نتائج التوجيهي 2019 بالاسم

نتائج التوجيهي 2019 الاردن حسب الاسم ،ويترقب طلبة وطالبات الثانوية العامة “التوجيهي” في الاردن اليوم السبت الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في عمان والزرقاء وغيرها من المدن، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن موعد الإعلان عن نتيجة التوجيهي في الاردن، والمقرر لها اليوم السبت صباحاً.

هذا وسيعقد وزير التربية والتعليم الاردني مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة في عمان، يُعلن خلاله عن تفاصيل عملية التصحيح والمسارات والطرق التي أُتبعت بها، قبل التطرق لذكر أسماء أوائل الطلبة والطالبات في الفرعين العلمي والأدبي، مُرتبين على مستوى المدن .

وكانت لجان التصحيح، أنهت عملية رصد الدرجات على الحاسب الآلي، والتي تُعتبر آخر مرحلة بعد التصحيح والتدقيق والمراجعة، وبين مصدر بوزارة التربية والتعليم العالي، أن نتائج الثانوية العامة ستشهد هذا العام تفوقاً ملحوظاً عن نسبة نجاح العام الماضي، وهو ما سيتم توضيحه في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد صباح السبت .

وعن آلية الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة التوجيهي في الاردن، فسيكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عن طريق الدخول إلى الموقع على شبكة الإنترنت وكتابة رقم الجلوس أو البطاقة الشخصية، ليتسنى للطلبة التعرف على النتيجة .

كما ستنشط عدة صفحات رسمية، بإذن من وزارة التربية والتعليم العالي في الاردن، لتقديم خدمة الإستعلام عن نتيجة التوجيهي في الاردن، ونشر كشوفات أسماء العشر الأوائل من طابة وطالبات الثانوية العامة على مستوى الضفة وغزة .

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة التوجهي في الاردن

وتسهيلاً على طلبة وطالبات الثانوية العامة في الاردن، نرفق لكم في موقع الجمهور رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة “الإنجاز” . نتيجة الثانوية العامة 2019 في الاردن عبر هذا الرابط .