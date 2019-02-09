تراند اليوم : نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 .. نتائج الثانوية العامة 2019 الاردن

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 نتائج التوجيهي 2019 الاردن حسب رقم الجلوس اسماء الاوائل على المملكة 2019 بامتحان التوجيهي للدورة الشتوية، نَشرت وِزارة التَربية وَالتعليم الأُردنية نَتائج الثانوية للدورة الشتوية للعام الدراسي 2019، وعقَد وزير التربية والتعليم الدُكتور عمر الرزاز، مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات بوزارة التربية والتعليم، أَعلن خلاله عن نتيجة الثانوية للدورة الشهرية، بالاضافة الى أسماء الطلبة الأوائل على المملكة، وكانت مؤشرات النتائج العام فاقت نسبة نجاح العام الماضي، وأثني الوزير على جهود الوزارة في توفير أجواء دراسية وتعليمية واختبارية للعام الحالي، تُرجمت في تفوق الطلبة وخروج العملية التعليمة على أكمل وجه .
اسماء اوائل امتحان التوجيهي في المملكة الأردنية 2019
نَنشر أَسماء الطلبة الأوائل على المملكة الأردنية الهاشمية للعام الدراسي 2019 للفروع: الأدبي والشرعي والعلمي والتجاري والصحي والصناعي والزراعي، والفندقي وفرع الاقتصاد المنزلي .
- الاول ادبي الاء محمد خضر بمعدل 92 % من تربية الزرقاء الأولى
- الثانية ادبي فرح ماجد سلطان مريان بمعدل 91.3% من تربية ماركا
- الثالثة ادبي رؤى سعدي الشعلاني بمعدل 91.3 %من تربية ماركا
- الأولى على الادارة المعلوماتية اميرة فريحات 95.5 % من تربية جرش
- الثانية حنان محمد تركي بمعدل 93.2 % من تبرية لواء بني كنانة
- الثالثة صبا نادر الغزاوي بمعدل 92.7 %من تربية قصبة اربد
- فرع التعليم الصحي : الاولى حنين غازي الجنيفات بمعدل 94.1 %من تربية الطفيلة
- فرع التعليم الشرعي : الاول عبد الله ابراهيم الجوابرة بمعدل 82.5 %من تربية الرصيفة
- الفرع الصناعي : الاول صلاح الدين احمد شاويش بمعدل 97.9 %من تربية الجامعة
- الفرع الزراعي: الاول صفوان محمد أحمد بني نصر بمعل 88.4 %من تربية عجلون
- الفرع الفندقي :الاول صعيد ممدوج سعيد بطارسة بمعدل 85 %مديرية قصبة عمان
- فرع الاقتصاد المنزلي : الاولى ختام داود حسن السعيد بمعدل 92.4 %مديرية قصبة السلط