الارشيف / منوعات

سعر الريال اليمني اليوم مقابل الدولار والريال السعودي الجمعة 8-2-2019

0 نشر
0 0 تبليغ

سعر الريال اليمني اليوم في السوق السوداء، في مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي بالسوق السوداء، حيث نستمر في متابعة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق السوداء، أيضا سعر صرف العملة اليمنية مقابل بعض من أشهر العملات الدولية، ويتعرض حاليا الريال اليمني لبعض التقلبات الشديدة في السعر، حيث شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في مقابل مختلف العملات، بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة .

 

سعر صرف الدولار والريال السعودي والعملات في الجمهورية اليمنية

يعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرز عملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن التعرف لجميع زائرينا على أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء اليمنية للبيع والشراء عبر جدول الأسعار التالي

اقرأ أيضا: سعر الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال والدولار الأمريكي

العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 595 605
الريال السعودي 158 160
الدرهم الإماراتي 162 164
اليورو الأوروبي 620 635
الجنيه الاسترليني 660 675
الدولار الكندي 365 375
جنيه مصري 25 27
الريال القطري 156 159
الدينار الكويتي 1730 1745
الريال العماني 1500 1520
الدينار الأردني 659 695
الدينار البحريني 1384 1396
الرنجت الماليزي 113 121
رمبي صيني 68 72
دينار جزائري 3 5
دينار ليبي 348 362
ليرة تركي 86 93
روبية هندي 6 8
بير أثيوبي 18 20
فرنك سويسري 463 491
دولار أسترالي 649 669

 

إشادة بقرارات البنك المركزي اليمني لدعم أسعار الصرف

صرح وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الأرياني بإعجابه الشديد بالقرارات التي يتخذها البنك المركزي اليمني خلال الأيام الأخيرة، والتي ظهر أثرها بشكل مباشر في تحسن ملاحظ لأسعار صرف الريال اليمني، ووقف حالة الهبوط الحاد التي وصلت إلى الانهيار الكبير، كما أدت قرارات البنك واللجنة الاقتصادية إلى عودة بعض الهدوء والاستقرار النسبي في سوق بيع والشراء العملة اليمنية، كما اختتمت السيد وزير الإعلام تصريحاته بتوجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية لدعمهم استقرار سعر الريال اليمني.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى