أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الجمعة 8-2-2019

أسعار الذهب اليوم في اليمن، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.
أسعار الذهب اليوم في اليمن
هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم في الجمهورية اليمنية، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي
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|الوحدة
|سعر الذهب بالريال اليمني
|عيار 24
|بيع 25,943 شراء 24,343
|عيار 22
|بيع 23,781 شراء 22,314
|عيار 21
|بيع 22,700 شراء 21,300
|عيار 18
|بيع 19,457 شراء 18,257
|عيار 14
|بيع 15,133 شراء 14,200
|عيار 12
|بيع 12,971 شراء 12,171
|الاونصة
|بيع 806,823 شراء 757,063
|الجنيه الذهب
|بيع 181,600 شراء 170,400
|الكيلو
|بيع 25,942,857 شراء 24,342,857
سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال
|الوحدة
|ريال يمني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|10,548 ريال
|$42.22
|سعر الذهب عيار 22
|9,669 ريال
|$38.70
|اسعار الذهب عيار 21
|9,230 ريال
|$36.94
|اسعار الذهب عيار 18
|7,911 ريال
|$31.66
|سعر الذهب عيار 14
|6,153 ريال
|$24.63
|سعر الذهب عيار 12
|5,274 ريال
|$21.11
|اسعار أوقية الذهب
|328,053 ريال
|$1,313
|اسعار جنيه الذهب
|73,840 ريال
|$295.54
|اسعار كيلو الذهب
|10,548,333 ريال
|$42,219