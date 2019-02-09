أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم | الآن سعر الدولار والريال السعودي في اليمن بالسوق...

أسعار العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم، حيث نقدم لكم متابعة مستمرة لأجدد سعر الصرف اليوم في اليمن السوق السوداء أو السوق غير الرسمية لعمليات البيع والشراء لمختلف العملات الأجنبية، ويشهد سعر الريال خلال الثلاثة أيام الأخيرة تحسن كبير، بعد الإعلان عن الدعم السعودي والإماراتي للحكومة الشرعية، كذلك بعض الإجراءات الاقتصادية من قبل البنك المركزي اليمني، والتي أدت جميعها إلى تحقيق مكاسب كبيرة لقيمة الريال تتجاوز 30% من القيمة السابقة للتداول.

أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني اليوم في السوق السوداء 595 ريال للشراء في مقابل 605 ريال للبيع، أما بالنسبة لأسعار البنك المركزي فكانت 450 ريال للشراء وارتفع ليصل إلى 451 ريال للبيع.

وبذلك نجاوب على السؤال الدائم 100 دولار كم تساوي ريال يمني أو سعر صرف 100 دولار مقابل الريال اليمني في السوق الموازية حيث تصل ورقة المائة دولار إلى سعر 59500 ألف ريال يمني للشراء مقابل 60500 ألف ريال يمني للبيع.

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سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم في السوق الموازية وصل إلى 158 للشراء مقابل 160 للبيع، أما البنك المركزي فتراوح سعر الشراء عند 119 ريال للشراء مقابل 120 ريال للبيع.

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سعر الريال اليمني مقابل الدرهم الإماراتي في السوق السوداء بسعر 162 للشراء في مقابل 164 للبيع.