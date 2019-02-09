تردد قناة آي فيلم الجديد 2019/ قناة ifilm الإيرانية لمشاهدة أروع الأفلام الأجنبية والمسلسلات...

تردد قناة آي فيلم الجديد قناة ifilm الإيرانية؛ لمشاهدة أروع الأفلام الأجنبية، حيث نتابع معكم زوار موقعنا الكرام كل ما هو جديد في مجال الترددات لذا نستعرض معكم اليوم تردد قناة آي فيلم ، تلك القناة الإيرانية التي ظهرت عبر الفضائيات؛ لتقدم محتوى متميز استطاع أن يجذب الجمهور حول العالم، فقناة آي فيلم تعتبر من أهم وأبرز القنوات الإيرانية التي ظهرت وحظت بشعبية جماهيرية حاشدة في الشرق الأوسط ، لاهتمامها بتقديم محتوي فني ثقافي يعبر عن التراث الإيراني، من خلال عرضها الكثير من البرامج والموسيقية والأفلام والمسلسلات التي تعبر العادات والتقاليد الإيرانية القديمة، مما يساهم بشكل كبير على نشر الثقافة الإيرانية في المجتمعات العربية بشكل واسع.

نبذة عن قناة آي فيلم الإيرانية

انطلقت في عالم الفضائيات عام 2010 ، بتقديمها المسلسلات الدرامية الإيرانية المتميزة المد بلجة من اللغة الفارسية إلي العربية، والتي لاقت انتشار واسع المدى لدى الجمهور العربي حول العالم، ومن أبرز تلك المسلسلات الإيرانية مسلسل “يوسف الصديق” الذي يقدم قصة حياة نبي الله “يوسف”، و الذي تم عرضه باللغة العربية وشاهده الملايين حول العالم، ومما ساعد قناة آي فيلم على الانتشار بشكل مباشر هو تقديمها محتوي متنوع يجمع كل متطلبات واحتياجات قطاعات مختلفة داخل المجتمعات، مما زاد من إعداد المتابعين لقناة آي فيلم، بالإضافة لذلك عرضت قناة آي فيلم باقة متنوعة من الأفلام الأجنبية المختارة التي يتابعها عشاق الأفلام الأجنبية، والبرامج الحصرية المتميزة .

برامج قناة آي فيلم 2019

تنوعت قناة اي فيلم في تقديمها مجموعة من البرامج الثقافية الفنية التي تعرض التراث الإيراني من منظور جديد ومن تلك البرامج المتميزة

البرنامج الأسبوعي “خارج الإطار”

البرنامج يستضيف الفنانين والممثلين الإيرانيين، ليتحدث بشكل واسع عن حياتهم الشخصية واهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية وأهم أعمالهم الفنية.

البرنامج يستضيف الفنانين والممثلين الإيرانيين، ليتحدث بشكل واسع عن حياتهم الشخصية واهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية وأهم أعمالهم الفنية. برنامج “من تقاليد الإيرانيين”

وهو برنامج يحاول أن يسلط الضوء علي التراث الإيراني من خلال تصويره لثقافة وتاريخ الحضارة الإيرانية القديمة بشكل متطور جديد.

وهو برنامج يحاول أن يسلط الضوء علي التراث الإيراني من خلال تصويره لثقافة وتاريخ الحضارة الإيرانية القديمة بشكل متطور جديد. برنامج “الخدع السينمائية”

يشرح ويحلل البرنامج صور الخدع السينمائية البصرية، التي تخطف العيون من خلال تسليط الضوء على بعض خدع في مجال السينمائي، من خلال الديكور والرسومات والمناظر.

يشرح ويحلل البرنامج صور الخدع السينمائية البصرية، التي تخطف العيون من خلال تسليط الضوء على بعض خدع في مجال السينمائي، من خلال الديكور والرسومات والمناظر. برنامج “كافية فيلم”

هو أحد البرامج التي تبرز نقاط القوة والضعف في الأعمال الفنية المتنوعة، فهو برنامج نقدي متميز.

هو أحد البرامج التي تبرز نقاط القوة والضعف في الأعمال الفنية المتنوعة، فهو برنامج نقدي متميز. برنامج “إيران”

برنامج سياحي يعرض أهم المعالم السياحية والتراث الحضاري الإيراني بشكل جيد، للترويج للسياحة الإيرانية.

برنامج سياحي يعرض أهم المعالم السياحية والتراث الحضاري الإيراني بشكل جيد، للترويج للسياحة الإيرانية. برنامج “سهرة مع فنان”

ويك متابعة جدول البث المباشر لقناة أي عبر رابط الموقع الرسمي ومتابعة مواعيد بث البرامج والأفلام من هنا

تردد قناة أي فيلم الإيرانية الجديد 2019 عبر الأقمار الصناعية

قناة اي فيلم حرصت علي أن تطبق إستراتيجية الانتشار من خلال بثها بالمجان عبر الفضائيات بأهداف إستراتيجية واسعة واضحة؛ لتنطلق نحو القمة ونستعرض معكم اليوم كيفية استقبال القناة آي فيلم الإيرانية عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال إدخال التردد الصحيح لقناة آي فيلم: