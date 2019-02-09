رابط نتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية الثانوية العامة “رابط ايديويف tawjihi.jo “برقم الجلوس...

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية يبحث عنه آلاف من طلاب الثانوية العامة بالأردن، الذين ينتظرون معرفة نتيجتهم، وكان وزير التربية والتعليم الأردني الاستاذ وليد المعاني قد أعلن عن موعد نتائج توجيهى الدورة الشتوية، بأنه من المقرر أن يتم اعلانها في الحادية عشرة ليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019، كانت امتحانات التوجيهي الأدرن 2019 الدورة الشتوية 2019، قد بدات في 5 يناير الحالي، و استمرت حتى يوم 19 يناير، و بعد انتهاء الامتحانات، تمت عمليات التصحيح و المراجعة لجميع الفروع العلمي و الأدبي و الاقتصاد المنزلي والفندقي والزراعي والصناعي.

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

ننشر لكم رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 و الذى من المقرر أن يتم نشر النتائج عليه و ذلك من رابط موقع نتائج التوجيهي و الذى سيتم تفعيله فور ظهور النتيجة.