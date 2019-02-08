نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 في الأردن: نتيجة الثانوية العامة الأردن من موقع وزارة التربية...

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية، ينتظر الكثير من الطلاب ظهورها، حيث من المقرر أن تعلن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 بالأردن بفرعيها الأكاديمي والمهني خلال الساعات القادمة، وذلك بعد أن انتهت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات بمنتهى الدقة، ومن المقرر أن ترفع نتيجة الثانوية العامة بالأردن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك موقع التوجيهي tawjihi.jo.

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

ومن المقرر أن تعلن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية حسب رقم الجلوس والاسم صباح غدا السبت الموافق 9 فبراير 2019 من خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث سيتم عقد المؤتمر في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات للحديث وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وخلال المؤتمر سيتم إعلان أسماء أوائل التوجيهي الدورة الشتوية 2019 حتى يتم تكريمهم، هذا وقد خاض امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية 2019 حوالي 73104 طالب وطالبة بالفروع الأكاديمية والمهنية، هذا وقد امتحانات التوجيهي الأردني خلال الفترة الماضية وبدأت مباشرة أعمال تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.نتائج التوجيهي الدورة الشتوية

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2019

وللاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية فور اعتمادها من قبل الوزير وظهورها بشكل رسمي يمكنك الضغط هنا موقع وزارة التربية والتعليم.

موقع التوجيهي 2019

كما يمكنك الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأردن من خلال الضغط هنا موقع التوجيهي tawjihi.jo.

ومن المتوقع أن يكون هناك ضغط هائل صباح غدا على تلك المواقع من أجل الاستعلام عن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية الأردن 2019.