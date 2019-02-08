“استقبال” تردد قناة ماسيبرو زمان Maspero Zaman على النايل سات تحديث 2019

يمكن ضبط تردد قناة ماسيبرو زمان Maspero Zaman وهي أحد قنوات التلفزيون المصرية التي تبث فضائياً على النايل سات، وهي قناة تقدم محتوى فريد من نوعه، تستعين فيما تقدمه بأرشيف التلفزيون المصري من برامج مسابقات وبرامج حوارية قديمة حققت نجاحات كبيرة في الماضي، بالإضافة إلى كلاسيكيات الدراما المصرية عبر شاشتها على مدار اليوم.

قناة ماسيبرو زمان تعرض تراث ماسبيرو القديم بالأبيض والأسود، وذلك من خلال الأغنيات المتنوعة القديمة والسهرات الدرامية، وهي تابعة لشبكة قنوات النيل بالتلفزيون المصري، ومن برامج القناة “كاتب وقصة”” للإعلامية سميرة الكيلاني، برنامج “اخترنالكم” لفريال صالح، برنامج “بستان الألوان”، برنامج “كلمة في السهرة”، برنامج”لسه فاكر”، برنامج “نور الاسلام”.

تردد قناة ماسبيرو زمان

القمر الصناعي ترد القناة معدل الترميز والتصحيح النايل سات 11843 27500



قناة ماسبيرو تقدم محتويات رائعة من التلفزيون المصري على مر تاريخه، فيعتبر التلفزيون المصري الأقدم بين التلفزيونات الأخرى المتواجدة في المنطقة، ويملك الكثير من التراث الثقافي وتقوم تلك القناة بعرض البرامج والمحتويات القديمة

يحب الكثير استرجاع وأعادت اكتشاف محتويات مميزة، هذا ما تفعله قناة ماسبيرو زمان خلال تلك الفترة بعرض المحتويات القديمة، إذا واجهتك أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة فقط كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك.

هذا هو تردد قناة ماسبرو زمان، نرجو أن نكون وفقنا في عرض التردد، واى مشكلة في استقبال القناة يمكنكم تركها بالتعليقات..