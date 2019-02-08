الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2019 موعد بدء امتحانات الترم الثاني لجميع الصفوف وعدد أيام...

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2019، كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع المراحل الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، حيث تبدأ الدراسة يوم السبت 9 فبراير في جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة لغات، بعد أن انتهى الفصل الدراسي الأول فعلياً لكافة المراحل الدراسية يوم الخميس 24 يناير، ومع وجود اعتراضات من قبل الطلبة لقصر فترة إجازة نصف العام، إلا أن الوزارة قررت بدء الدراسة في الموعد المحدد لها من قبل دون تأجيل وفقاً للخريطة الزمنية التي تم وضعها وإقرارها لضمان الإنتهاء من المناهج في الوقت المحدد وتخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة.

موعد بدء وانتهاء الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الترم الثاني

تبدأ الدراسة لمرحلة رياض الأطفال وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعها مجلس الوزراء، يوم السبت 9 فبراير، وتنتهي يوم الخميس 30 مايو، وبهذا يكون عدد أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام العطل والإجازات الرسمية 90 يوم.

موعد بدء وانتهاء الدراسة للصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي الترم الثاني 2019

تبدأ الدراسة في هذه الصفوف يوم السبت 9 فبراير، وتنتهي يوم الخميس 6 يونيو، مع ضم فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفترة الدراسة الفعلية، ويتم احتسابها في أيام الحضور المنصوص عليها قانوناً، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام العطل والإجازات الرسمية 96 يوماً.

ووفقاً لما نشره بيان مجلس الوزراء المصري، فإن المواعيد المقررة كخريطة الفصل الدراسي الثاني، تشمل جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة لغات، على أن يتم تخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية للمراجعة الشاملة لكل المواد.

موعد بدء الامتحانات الشفوية والعملية والتحريرية لكل الصفوف

تبدأ الإمتحانات الشفوية والعملية في جميع الصفوف قبل أسبوع من بدء الإمتحانات النظرية على الأكثر، وتبدأ الامتحانات النظرية لصفوف النقل بدءاً من الصف الثاني الإبتدائي وحتى الثالث الإعدادي يوم السبت 4 مايو، في الوقت الذي يستمر فيه تلاميذ الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في الانتظام في الدراسة كالمعتاد حتى يوم الخميس 30 مايو، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 18 مايو.