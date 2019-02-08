كورة لايف مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم في كأس زايد| مشاهدة قناة أبوظبي الرياضية HD يث...

مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي بث مباشر اليومـ حيث مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي، تأتي في مباراة العودة من مباريات ربع نهائي كاس زايد للأندية 2019، وفي الأسفل ستجدون بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم، كورة لايف، كورة أون لايف، كورة ستار، يلا شوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي والرجاء.

كورة لايف مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم

دخول لاعبي الرجاء والنجم إلى الملعب الآن.

بداية مشاهدة مباراة النجم الساحلي والرجاء الآن

هدف الرجاء الأول عن طريق اللاعب محسن ياجور في الدقيقة 30 من المباراة.

نهاية الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدف دون رد.

إليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الرجاء والنجم الساحلي مباشرة اليوم، حيث موعد مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم الجمعة الموافق ل 8 فبراير 2019، تأتي ضمن مباريات الربع النهائي من مباريات البطولة العربية 2019 “كأس زايد للأندية الأبطال” في مباراة الاياب، التي ستحسم التأهل، ومباراة اليوم، يستقبل من خلالها النجم الساحلي التونسي الرجاء المغربي، على أرضية ملعب الأولمبي بسوسة، كما سنقدم لكم باقي تفاصيل مشاهدة مباراة الرجاء اليوم ضد النجم الساحلي.

موعد مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم

مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم في البطولة العربية، ستنطلق ابتداء من الساعة الثانية مساء، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثالثة مساءا، بتوقيت المغرب تونس والجزائرـ، الذي يصادف الساعة الرابعة مساءاـ بتوقيت مصر المحلي، والذي يصادف الساعة الخامسة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الرجاء والنجم الساحلي مباشرة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الرجاء والنجم الساحلي مباشرة اليوم، ستكون هي مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة، وستعرض مشاهدة مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم، عبر تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة hd، أش دي المفتوحة، على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة أبوظبي المفتوحة الناقلة لكأس العرب

القناة أبوظبي الرياضية hd القمر الصناعي النايل سات التردد 12467 معدل الترميز 27500 التشفير قناة مفتوحة

تردد قناة أبوظبي الرياضية SD

القناة أبوظبي الرياضية SD القمر الصناعي النايل سات الاستقطاب H التردد 12226 معدل الترميز 27500

مباراة الرجاء والنجم الساحلي اليوم

هذا وكانت نتيجة مباراة الرجاء والنجم الساحلي التونسي، في مباراة الذهاب، انتهت بفوز النجم بنتيجة هدفين دون رد، في المواجهة التي أجريت في الفترة الماضية بالمغرب، مما يجعل مباراة العودة اليوم، يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة الفوز، حيث النجم هو الأقرب من التأهل، وفي المقابل الرجاء مطالب بتحقيق نتيجة الفوزـ، بفارق ثلاثة أهداف.ي

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