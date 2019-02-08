تشكيلة الهلال أمام الباطن اليوم في الدوري السعودي

يلتقى نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، نظيرة نادي الباطن السعودي الأول لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للموسم الكروي الحالي، وذلك على ملعب نادي الباطن السعودي معقل نادي الباطن.

ويسعى نادي الهلال السعودي إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، وذلك من خلال الفوز على نظيرة نادي الباطن ورفع رصيده في جدول الترتيب.

تشكيلة الهلال أمام الباطن اليوم

وسوف يخوض نادي الهلال المواجهة بقيادة المدرب الكراتي زوران ماميتش، وذلك في مباراته الثانية مع الفريق، حيث سوف يتواصل غياب اللاعب عموري، بسبب الإصابة كما يغيب الثلاثي جوناثان سوريانو، سالم الدوسري، سلمان الفرج، بسبب الإصابة أيضاً.

التشكيل | 4-2-3-1 علي الحبسي

ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

عبد الله عطيف – محمد كنو

جيلمين ريفاس – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز

وسوف يبدأ المدرب ماميتش، المباراة بنفس الطريقة التي خاض بها المباراة الماضية في الدوري السعودي، وسوف يتواجد في حراسة المرمي الحارس الحبسي، والذي يعتمد عليه بشكل أساسي.