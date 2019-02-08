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تجولت الفنانة رانيا يوسف، ووقفت أمام إحدى صورها برفقة بناتها فى منزلها، مشيرة أنها تحب تلك الصورة والتى التقطتها منذ خمس سنوات، حيث تقوم باحتضان بناتها، موضحة أنها عادة لا تحب عرض صورها مع بناتها، لأنها تخاف عليهم من الحسد أو التعرض إلى مضايقات.
وأضاف رانيا يوسف، أنها دائما توجه النصائح العادية إلى بناتها مثل أى أم، وتحاول دائما مصاحبتهن حتى لا يخافون منها، موضحة أن تربية الأولاد عامة صعبة، وأنها أصعب وظيفة فى حياة المرأة، ومن جانب آخر، أشارت أن منزلها هو الأول التى تملكه فى حياتها بعد 25 عاما من العمل، وكل شبر فيه اختارته بعناية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو فى ثاني حلقات برنامجها رانيا يوسف : مش بحب اعرض صور بناتى بخاف يتحسدوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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