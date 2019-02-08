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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور قمر اللبنانية ومصطفى حجاج ونتاشا يتألقون برأس السنة على النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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