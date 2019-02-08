شاهد منى هلا تشرح لمتابعيها ماسك «الأفوكادو» وهي عارية !!









قامت الفنانة منى هلا صورًا جديدة لها، وذلك على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، وهي عارية وتقوم بشرح طريقة عمل ماسك «الأفوكادو».

وعلقت منى هلا على الصور قائلة: «ده ماسك عبارة عن ربع موزة وحتة أفوكادو صغيرة مهروسين وعليهم كام نقطة ليمون لشد البشرة والتجاعيد من غير ما ينشفها عشان الأفوكادو مرطب عظيم للبشرة».

وأضافت منى في المنشور قائلة: «الحلق اللى لابساه ده اشتريته من قرية فى الهند بتدعم المطلقات والمعنفات أسريا وطبعا أنتو عارفين إن الطلاق فى الهند يعتبر عار كبير و ستات كتير بتتعرض لأذى نفسى وجسدى وضرب وأحيانا حرق وشها بسبب إنها مش مرتاحة مع جوزها و طلبت الطلاق».

واختتمت حديثها قائلة: «اللى عجبنى فى المصنع ده أنه بيشغل الستات دول و بيحاول يخلقلهم بيئة عمل وحياة كريمة من غير الذل لأهلها ولا جوزها».

يُذكر أن منى هلا كانت قد روجت لفيلمها الجديد «ليل خارجي»، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، ونشرت بوستر الفيلم، كتبت تعليق: «ليل خارجي في السينمات ابتداءً من 19 ديسمبر».

وتجسد منى هلا خلال الفيلم دور فتاة ليل تدعى «توتو»، وحصل الفنان شريف دسوقي أحد أبطال العمل، على جائزة أفضل ممثل في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 40.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث أشخاص، يتقابلون في ظروف غير متوقعة، ويدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان.