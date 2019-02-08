شاهد بالصور على طريقة كيم كارداشيان.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير









نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود عاشور.

وظهرت ميرهان خلال الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل «أيوب» أمام الفنان مصطفي شعبان، وجسدت وتشارك حاليًا في مسلسل «قيد عائلي».

يُذكر أن الفنانة ميرهان حسين كانت قد شاركت في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «أيوب»، مع النجم مصطفى شعبان في دور رغدة وتألقت فيه تألقًا كبيرًا.

وشاركها في بطولة مسلسل «أيوب» كلًا من الفنان مصطفى شعبان، محمد لطفى، أيتن عامر، دياب، هنا الزاهد، ميرهان حسين، محمد على رزق، زكى فطين عبد الوهاب، سلوى عثمان، حسنى شتا، مايا فارس، ليال عبد الخالق، أحمد حبشى، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد صالح.

ميرهان حسين، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.

وشاركت الفنانة ميرهان حسين في مسلسل «الأب الروحي»، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم أحمد عبد العزيز، سوسن بدر، عزت أبو عوف، من اخراج تامر حمزة، تأليف هاني سرحان.

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