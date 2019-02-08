مهن النجوم قبل الشهرة.. بائعة مجوهرات وعامل بمصنع طوب وقهوجي





كتب - بهاء حجازي وضياء مصطفى - مصراوي :

نشر الفنان العالمي كريس برات، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة له في أحد المطاعم، وعلق: "منذ 20 عامًا، كنت أعمل هنا نادلاً، في كل مرة أعود إلى هذا المكان أتذكر الكميات الكبيرة من الجمبري التي أكلتها وأنا أعيد الأطباق إلى المطبخ من فضلكم اتركوا بعض البقشيش والجمبري للعاملين".





كريس برات لم يكن بمفرده الذي امتهن أكثر من مهنة قبل التمثيل، بل هم كثر نستعرضهم لكم في التقرير التالي:





أحمد عز





عمل الفنان أحمد عز في مجال الخدمة الفندقية، قبل أن يتجه للعمل موديل بالكليبات، وهو ما مهد له الطريق للدخول إلى الوسط الفني في أول بطولة له بفيلم "مذكرات مراهقة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.





محمود عبدالمغني





الفنان محمود عبدالمغني قال في حوار مع الفنان أشرف عبدالباقي ببرنامج " قهوة أشرف"، إنه عمل في مصنع للطوب في منطقة الوراق قبل شهرته، من أجل توفير الأموال. وكان يتقاضى حينها 65 قرشًا في اليوم.





علاء مرسي





كشف الفنان علاء مرسي في أكثر من لقاء صحفي وتليفزيوني أنه عمل في أحد المقاهي، التي كان يظن المشاهير يجلسون بها، بهدف التعرف عليهم، كما عمل "صبي نقاش".





صبري فواز





الفنان صبري فواز عمل في شركة اتصالات ومدرس لغة عربية بسبب أن العمل في المسرح لم يكن يوفر له ما يحتاجه.





محمود مرسي





بدأ الفنان الكبير محمود مرسي حياته مدرسًا للفلسفة، وعمل بهيئة الإذاعة البريطانية لمدة 7 أشهر فقط أثناء تواجده في إنجلترا، وقد كان يمتلك صوتًا إذاعيًا متميزًا، وعاد منها بسبب العدوان الثلاثي على مصر، قبل أن يقرر تغيير مجاله والانضمام لعالم الفن.





خالد صالح





عمل الفنان الراحل خالد صالح في التجارة، وقال إنه اشترك مع شقيقه الأكبر في فتح مصنع صغير للحلويات، قبل تحقيقه الشهرة وتفرغه للفن.





فنانات في السيرك





الفنانة الاستعراضية هند عاكف بدأت حياتها في السيرك، وكذلك الفنانة صابرين، حيث كان والدها لاعب أكروبات، عمل دوبليرًا للفنان فؤاد المهندس.





ياسمين صبري





بدأت الفنانة ياسمين صبري حياتها العملية بائعة في محل مجوهرات، قبل أن تتجه إلى الفن، وتبدأ مشوارها من خلال الكاستنج في الفيديو الشهير الذي انتشر لها، وانطلقت منها للشهرة، وهي تنتظر عرض أولى بطولاتها المطلقة في رمضان المقبل في مسلسل "حكايتي".





حمادة هلال





الفنان حمادة هلال بدأ حياته بالعمل في ورشة للنجارة، وبأحد المقاهي، وكان في هذه الأثناء يغني في الأفراح، قبل أن يشق طريقه الفني ويتجه للغناء والتمثيل.