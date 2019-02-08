شاهد (الفيديو الذي تسبب في حبس منى فاروق ) فيديو مني فاروق وشيماء الحاج كامل فيديو جنسي لمنى فاروق الجزء الثاني فيديو منى فاروق الجديد

ألقت السلطات المصرية أمس الخميس القبض على الفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج بتهمة الفيديو الاباحي لهما مع المخرج المصري خالد يوسف .

وأكدت فاروق خلال التحقيقات صحة الفيديو المنسوب لهما على مواقع التواصل الاجتماعي موضحةً أن المخرج خالد يوسف لا يعطي لأي فنانة دور الا بعد علاقة جنسية معه .

كما وأبلغت فاروق عن مكان الشقة التي جرى فيها تصورهما في فيديو الاباحي .

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الايام الماضية بفيديو جنسي لفنانة منى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف ، بأوضاع جنسية فاضحة ، الامر الذي خلفة موجة غضب واستنكار كبيرة .

هذا ويعتذر لكم “الخليج 365” عن نشر هذه الفيديوهات الجنسية الفاضحة ، وذلك لاحتوائها على مقاطع فاضحة تخالف السياسة التحريرية للموقع .