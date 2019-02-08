مشاهده: كشف سبب انتحار والد منى فاروق

تحدث نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، عن أنباء تفيد بانتحار والد منى فاروق الممثلة المصرية، التي جرى القبض عليها برفقة زميلتها شيماء الحاج بتهمة فعل فاضح مع مخرج مشهور.

ووفق موقع أخبارك، فقد جاءت الأنباء نقلا عن مقربين من أسرى منى فاروق، بأن والدها انتحر بعد هربها من المنزل لمدة شهر، حينما كان عمرها 17 عاما.

وحسب المصدر ذاته، فإن المقربين كشفوا عن وجود قطيعة بين منى فاروق وأسرتها منذ هربها، حيث لم تذهب إلى السيدة زينت مقر منزلها منذ أن هربت لشعورها بالذنب بعد انتحار والدها.

وفي سياقٍ متصل، أعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: إن منى فاروق وشيما الحاج، ليستا عضوتين في النقابة، موضحا أنه لا علاقة للنقابة بهن.

وقال أشرف زكي أن منى فاروق حصلت مرة على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة التمثيل، لكنها ليست عضوة في النقابة، أما شيما الحاج فلا نعرف عنها شيئًا.

وقبضت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس على منى فاروق وشيماء الحاج، بطلتى مقطع الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح، حيث أدليتا باعترافات خطيرة حول ذلك..