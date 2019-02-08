فيديو: الفنان اللبناني وائل منصور يكشف معلومات عن حياته لأول مرة

كشف الفنان اللبناني وائل منصور لأول مرة عن حقائق مثيرة حول حياته خلال برنامج "أنا هيك" مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان على شاشة تلفزيون الجديد

بأن عائلته التي ربته أخذته من الميتم، وبأنه علم لاحقاً أن والده أفريقي، موضحًا أنّ هذا السرّ أرهقه 27 عاماً، وأنّه يشعر بالارتياح لأنّه اعترف به للمرّة الأولى على شاشة التلفزيون.

وقال إنّ هذا السر أرهقه 27 سنة، وإنّه قرّر اليوم البوح، والتعبير عن امتنانه لأمه التي احضتنه.

واستقبل البرنامج الأم كريستين التي ربت وائل، وقالت إنّها تبنّته من الميتم عندما كان عمره 8 أيام، لأنّها لم تتمكّن من إنجاب ولد، وقالت إنّها عندما رأته في الميتم لم تعر اهتماماً للونه، وأحبّته كما لو أنّها أنجبته، داعية كل سيّدة محرومة من الإنجاب إلى التوجّه إلى الميتم حيث الأطفال المتروكين، لتكون الأم البديلة.

وقال وائل إنّه عرف لاحقاً من الميتم، ومن خلال أمه التي تبنّته، أنّ والدته لبنانية وكان عمرها 14 سنة عندما وضعته، وأشار إلى أنّه سامحها يومها لأنّه قدّر ظروف أن تنجب في هذا العمر، وقال إنّه كان يعتقد من خلال ملامحه أنّ والدته أفريقيّة، وفوجىء عندما علم أنّ والده هو الأفريقي، وقال إنّه لا يعرف شيئاً عنه، وإنّه كان مهتم على وجه الخصوص بمعرفة معلومات عن والدته.

وأشار إلى أنّ عائلته ظلّت تأخذه ليزور الميتم حتى أصبح عمره 13 سنة كي لا ينسى أنّه بيته الأوّل.

ولم يوضح ما إذا كان تواصل مع أمه البيولجية أو عرف هويّتها، أم أنّ كل ما عرفه عنها هو أنّها كانت في الرابعة عشر من عمرها عندما وضعته في الميتم.

كما أعلن أنّه يرتبط بقصّة حب بفتاة خلاسية، وقال إنّ لون بشرتها لم يكن سبب حبّه لها إذ سبق وأغرم بفتاة شقراء. وفق "سيدتي".

وأكد الفنان وائل منصور أن عائلته كانت تسانده ضد المضايقات التي كان يتعرض لها في صغره بسبب لون بشرته، مؤكدا أن لونها الداكن ليس تهمة.

والفنان اللبناني وائل منصور ولد عام 1983 وشارك في العديد من الأعمال الفنية.